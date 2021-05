Marani: “Inter non regalerà nulla alla Juve. Conte proverà a non farli entrare in Champions”

Il giornalista ha parlato a Sky Sport della sfida di domenica prossima tra Juventus e Inter a Torino e della volontà dei nerazzurri di fare punti

Non hanno ricevuto gli stipendi, grande dimostrazione di serietà e professionalità. L'Inter non regalerà niente alla Juve, Conte non ci sta a lasciare il passo. non è una partita scontata, poi chiaro che le motivazioni sono diverse, però se Conte può contribuire a non far arrivare la Juve nelle prime 4 credo che ci proverà".