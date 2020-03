Marani: “Agnelli sa che Inter e Juventus hanno bisogno l’una dell’altra per alzare il movimento”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Matteo Marani, noto giornalista, ha parlato così in vista dello scontro diretto di domenica sera tra Juventus e Inter: “La gente ha voglia di vedere Juve-Inter. Sarà particolare ma vogliamo godercela. E’ una partita che deve essere spettacolare, ma sarà particolare senza pubblico. I giocatori hanno un ruolo molto delicato, devono stare attenti allo stile di vita fuori dal campo. E’ una partita che può decidere tanto: Inter e Juventus hanno trasmesso l’idea che si potesse giocare fin dall’inizio il campionato. Zhang e Agnelli hanno dato un buon messaggio e hanno messo le basi perché la partita non diventi una guerra santa. Nelle cose che hanno detto hanno dimostrato che ci può essere intelligenza e civiltà. La competizione ci deve essere, però nel rispetto degli altri.

Agnelli ha detto belle parole di condivisione di Zhang: sa anche lui che Juventus e Inter hanno bisogno l’una dell’altra per far alzare il movimento italiano. Questo non lo vedo nei tifosi: questa vicenda di emergenza si è trasformata nell’ennesimo Juventus-Inter, come se non potessimo uscire da questa dicotomia. Agnelli però ha capito per primo l’importanza dell’arrivo di Suning e di Zhang nel calcio italiano: lui ha bisogno che cresca tutto il movimento, tutta la Serie A. L’arrivo di una forza straordinaria come Suning, che ha avuto il coraggio di investire nel calcio italiano quando non stava ai vertici, è stato un atto importante: la Juventus ha bisogno di un’Inter competitiva, cosa che oggi è. E’ una partita tra due squadre forti e attrezzate: l’Inter ha molte motivazioni, la Juve deve gestire. E’ una partita che torna ad avere significato. Handanovic? E’ un grande recupero, l’Inter fa fatica senza di lui. Sono curioso di vedere se Eriksen ci sarà dal primo minuto: deve fare la differenza e mi auguro diventi un punto fermo di questa squadra”.