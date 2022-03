Marani: “Inter, gioco di Inzaghi dispendioso. Lautaro e Barella…”

Il giornalista ha parlato del momento della formazione di Inzaghi e delle difficoltà a livello fisico che vengono riscontrate in questo periodo

Eva A. Provenzano

Matteo Marani, a Skysport, prima della partita di Coppa Italia tra Milan e Inter, ha parlato del momento dei nerazzurri e si è soffermato sulla fatica che la formazione di Inzaghi sta facendo:

-Quanto il derby di stasera può influenzare il campionato?

Può uscire una tranquillità maggiore da chi passerà. La Coppa Italia è una seconda opportunità rispetto alle difficoltà delle coppe europee. Importante l'obiettivo in sé. Il momento è difficile per entrambi. Tutte e due per ragioni fisiche. L'Inter ha vinto una delle ultime sei in campionato, quella con il Venezia e ha vinto nel finale con sofferenza. Il Milan nel derby con i nerazzurri ha reagito, ma è un momento complesso anche per i rossoneri. Le difficoltà dell'Inter però mi stupiscono di più perché la squadra che si era vista fino a dicembre sembrava una macchina che non potesse fermarsi e invece è arrivata la difficoltà. Forse perché i cambi non sono stati all'altezza rispetto alla prima squadra. E perché si è capito cosa vuol dire la cessione di Lukaku e Hakimi. Non potevano non avere un peso quelle due cessioni. Ci aggiungo l'addio di Conte. Senza nulla togliere ad Inzaghi che sta facendo un lavoro eccezionale. Conte però sa girare le stagioni nel momento decisivo. Inzaghi ha frenato. Ha finito il girone di andata davanti all'ex tecnico nerazzurro ed era un risultato eccezionale, aveva nello stesso periodo di riferimento cinque punti in più e ora ne ha sette di meno. Il che significa che l'Inter si è completamente bloccata e ha perso 12 punti di vantaggio sull'Inter dell'anno precedente.

-Lautaro?

Direi che la qualità di Lautaro non si discute. L'argentino è un giocatore straordinario, con qualità uniche, ma si completa quando ha vicino una punta ideale come lo era Lukaku. Nel gioco dell'Inter dell'anno scorso lui stringeva e accorciava e andava incontro al pallone per lasciare la profondità a Lautaro. Ora è Dzeko che fa questo e lui dovrebbe fare il Lukaku ma non è il suo ruolo. Però ha piedi, qualità, tecnica, ha una grandissima efficacia realizzativa, è in grado di fare tutto. La vera domanda dell'Inter è chi è il dopo Dzeko. Lui è un ponte verso l'attaccante del futuro, sarà Scamacca? Con Lautaro si integrerebbe benissimo, come succede al Sassuolo con Raspadori.

-Gioca sempre con gli stessi...

Le alternative sono Vidal e Gagliardini e non sono all'altezza di Barella. È il giocatore che in tempi recenti ha giocato più di tutti in Serie A. È giovane ma è stato spremuto di più: ha giocato tutte le gare dell'Inter e quelle con la Nazionale, non si risparmia mai. Il centrocampista italiano è stato sovraccaricato. Bergomi ha spiegato che come gioca Inzaghi, diversamente da Conte, è un gioco più faticoso, non è abbottonato, fa salire tutta la squadra che si sforza tutta e questo sforzo l'Inter lo paga ora, si vede dalle sbavature.

(Fonte: SS24)