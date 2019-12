Marani: “Convinto che l’Inter a gennaio farà un mercato importante. Quando Conte alzò…”

Presente negli studi di Sky Sport 24, Matteo Marani ha parlato della lotta scudetto che in questo momento coinvolge Inter, Juve e Lazio. Questo il commento del giornalista: “Per vincere lo scudetto devi avere una rosa di 25 giocatori di pari livello. L’Inter di oggi così alla distanza non può tenere e questo lo sa Conte per primo. Quando sei obbligato a giocare con i Primavera perché non hai più i titolari… Sono convinto che l’Inter a gennaio farà un mercato molto importante, ce lo aspettiamo. L’Inter è in apnea e lo è un po’ anche il Genoa. I nerazzurri stanno stringendo i denti da settimane ormai. Quando Conte alzò la voce in maniera molto forte, oggi il tempo ha confermato quelle che erano tutte le sue preoccupazioni nella speranza di avere giocatori. Quest’anno il mercato sarà decisivo per lo scudetto“.

(Sky Sport)