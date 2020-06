Marani: “Inter ottava nel ritorno. Scudetto? La tengo fuori. Una cosa mi colpisce…”

Dopo il pareggio ottenuto in modo rocambolesco dall’Inter a San Siro col Sassuolo, i nerazzurri si sono allontanati dalla vetta, Juve ora lontana 8 punti. Ne ha parlato il giornalista Matteo Marani a Sky Sport:

“L’unica frenata importante è quella dell’Inter. Deve vincerle tutte per sperare di essere lì. Penso che l’Inter abbia i cambi sufficienti per vincere comunque col Sassuolo, nel girone di ritorno è ottava. L’Atalanta arriva forte dietro, la tengo fuori dalla corsa scudetto, dovrebbe vincerne 11 su 11. L’Inter non ha ancora l’equilibrio della grande squadra. Guardando la partita di ieri ci sono errori lampanti, Skriniar meglio nella difesa a 4. Il centrocampo senza i titolari perde parecchio. L’Inter non può non avere il palleggio di Brozovic o i gol di Lukaku. La cosa che mi colpisce molto è che nella prima parte del campionato l’Inter di Conte aveva fatto dei passi avanti, è come se ci fossero due Inter e si sta un po’ livellando con l’Inter precedente. Se non vince l’Europa League e chiude quarta, l’Atalanta corre, io credo che si commenterà il lavoro di Conte. L’Inter deve chiudere bene per lasciare una buona immagine di sé. Conte è stato preso per lavorare nelle emergenze, all’inizio lo ha fatto e deve farlo”.