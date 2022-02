Marani: “Inter? Difesa allarmante, creato solco con quella di Conte. E c’è un tema portiere…”

A Sky Sport 24, Matteo Marani ha parlato del difficile momento dell'Inter di Inzaghi in seguito alla sconfitta a San Siro contro il Sassuolo

"Ancora più allarmante dell'attacco è la difesa dell'Inter. Vedo tante sbavature ed errori a cui l'Inter non ci aveva abituato. Conte aveva reso la squadra granitica. L'Inter mi è parsa stanca: nelle ultime 6 giornate, si è creato un solco rispetto alla squadra di Conte, che a questo punto aveva 5 punti in più. Vedo un calo di forma. Sarà un campionato molto equilibrato: a livello di rosa, l'Inter è la più completa con il Napoli. Aggiungo una cosa: c'è un tema portiere da mettere a posto. Non vedo una differenza da Inter in quel ruolo".