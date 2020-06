Marani: “Lotta scudetto? L’Inter proverà a rientrare. Qualcuno troppo frettolosamente ha…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato della lotta scudetto. Per il giornalista non sarà una lotta a due tra Juve e Lazio perché anche l’Inter può rientrare nella corsa al titolo: “Quello che sto vedendo è la feroce determinazione di Conte. L’Inter proverà a rientrare, qualcuno troppo frettolosamente ha messo fuori dalla lotta scudetto dicendo che è una sfida tra Juve e Lazio, ma ha un calendario nettamente favorevole rispetto a Lazio e Juve. Se riuscisse a partire bene potrebbe tranquillamente entrare in quella scia. Questo rimane un campionato aperto anche a una terza possibilità“.

(Sky Sport)