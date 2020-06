A pochi minuti dal fischio d’inizio di Parma-Inter, dagli studi di Sky Sport Matteo Marani ha spiegato quello che manca al club nerazzurro per fare un ulteriore step: “All’Inter manca l’ultimo step per arrivare a vincere. E per arrivare a vincere devi alzare il livello non più sui 13 ma sui 18 della rosa. Ci vogliono ricambi qualitativamente più importanti“.

(Sky Sport)