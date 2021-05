Inter, Marani: “Inzaghi pagherà questione appeal. Ma un unico dubbio su di lui”

Il giornalista di Skysport ha parlato della scelta dell'ex tecnico della Lazio come sostituto per la panchina nerazzurra

Matteo Marani ha parlato della scelta Inzaghi per la panchina dell'Inter: «Perso Allegri su cui l'Inter è stata battuta dalla Juve, a quel punto l'alternativa italiana migliore era proprio l'ex tecnico della Lazio. Sicuramente ha fatto un eccellente lavoro in questi anni. L'eredità è molto alta. Ed è evidente che sulla questione dell'appeal, Inzaghi la pagherà inizialmente perché va a sostituire Conte. Avessi preso Allegri la discussione non c'era, era un altro tipo di scenario. Oggi invece siamo davanti ad una scommessa. Condivido che Marotta abbia dimostrato di saper scegliere l'allenatore. Marotta aveva ripescato Allegri proprio dopo l'addio di Conte alla Juve ed era stata una scelta contestatissima dai tifosi. Sembrava una scelta di secondo piano. L'augurio per l'Inter è che questa scelta venga ripagata. Inzaghi si è dimostrato un bravo allenatore, ha delle qualità indubbie. Ha fatto una gestione importante della Lazio. Ha gestito due fronti. Avrà in mano una squadra che ha una rosa tecnicamente in grado di affrontare lo scenario italiano e quello europeo».