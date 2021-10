Marani: “Inzaghi, ieri grande atto di onestà intellettuale. Sono a favore…”

commenta la prima sconfitta dell'Inter in campionato

Presente negli studi di Sky Sport, Matteo Marani commenta la prima sconfitta dell'Inter in campionato. Questo il commento del giornalista: "C'è più da reclamare più sul rigore secondo me. Io personalmente sono a favore del fatto che si continui a giocare se l'arbitro non interviene".