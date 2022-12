Marani: “Lautaro certezza Inter. Ma c’è un altro giocatore spesso troppo sottovalutato”

"Lautaro fin qui poteva desiderare qualcosa in più dal Mondiale, ma mancano ancora due partite e può scrivere ancora la storia. È un giocatore che è una certezza per l'Inter, la maggiore certezza in attesa di recuperare Lukaku. E l'altra certezza è Dzeko, troppo sottovalutato il suo apporto. Viene messo in secondo piano e invece è stato determinante in questa stagione".