Marani: “L’Inter convince, Lukaku un grande trascinatore. Mercato? Conoscendo Conte…”

Al termine di Inter-Genoa, Matteo Marani ha commentato la vittoria della squadra nerazzurra. Queste le parole del giornalista: “L’Inter gioca e convince, trova in Lukaku un grande trascinatore. Molto bella nell’ultima parte rivedere Sensi in campo. Lo straordinario lavoro fatto di Conte si suggella con questo risultato. Da domani il tifoso si aspetta di provarci seriamente e ci vuole una rosa per provarci. Il gioco di Conte pretende un grande dispendio e quindi in questo momento ci vuole questo. Credo che da questo mercato uscirà molto, conoscendo Conte non avrà nessuna intenzione di farsi sfuggire questa possibilità. Lukaku ha fatto Lukaku. Oggi non c’era Lautaro e il suo partner d’attacco sono stati tutti. Un giocatore che quasi da solo fa giocare tutta la squadra“.

(Sky Sport)