Marani: “Derby, l’Inter sta meglio. Ma il Milan ha un’occasione gigantesca”

Matteo Marani è convinto che l'Inter arrivi meglio al derby di domenica pomeriggio contro il Milan: queste le sue parole

Negli studi di Sky Sport 24, Matteo Marani si è proiettato al derby di domenica pomeriggio tra Milan e Inter . Secondo il giornalista, i nerazzurri arrivano al grande appuntamento in migliori condizioni, almeno dal punto di vista fisico:

"Chi arriva meglio a questo derby? Secondo me fisicamente sta meglio l'Inter. Il Milan sta un po' pagando il prezzo di quanto fatto nella prima parte di stagione. Ora è meno esplosivo. Sta meglio l'Inter, ma per i rossoneri è un'opportunità gigantesca: in caso di vittoria nel derby, riassumerebbe la forza e il ruolo di prima. Una sfida meravigliosa. Il battibecco Lukaku-Ibrahimovic sta diventando addirittura una forma d'arte".