Marani: “Inter, bene Conte e Marotta. Ora la partita spetta a Zhang”

Il giornalista, intervenuto a Sky Sport, ha parlato di quelle che potrebbero essere le mosse dell'Inter per crescere ancora

Dopo la vittoria del campionato, l'Inter pensa già al futuro e a quelli che dovranno essere gli step futuri per la squadra di Conte . A Sky Sport ne ha parlato il giornalista Matteo Marani:

"Se vuoi fare meglio in Champions devi allargare la rosa. Conte bene, Marotta bene, ora la partita spetta a Zhang. Per disegnare il nuovo piano deve capire delle risorse di cui può disporre. È un momento di snodo per l'Inter, Zhang dovrà capire chi erogherà il finanziamento dell'Inter. Poi si capirà il futuro dell'Inter, prima di questo passaggio è tutto prematuro".