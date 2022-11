Marani: “L’Inter ha subito troppi gol, ma può consolarsi con questi due fattori”

"L'Inter ha subito troppi gol, soprattutto in trasferta. Soprattutto per errori individuali, ma anche perché i difensori, non velocissimi, fanno fatica a coprire il tanto campo alle spalle. Il centrocampo ha fatto peggio rispetto alla passata stagione. Inzaghi, poi, deve risolvere definitivamente la questione portieri. L'Inter, comunque, può consolarsi con due fattori: Dzeko, che continua a fare gol, e l'Europa, che può pesare in positivo sulla stagione dell'Inter".