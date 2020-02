Marani: “Potenzialmente non c’è una data disponibile per Inter-Samp. Non è possibile che…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Marani ha commentato il rinvio di cinque partite di Serie A, tra le quali Juventus-Inter:

“La situazione è di emergenza pura, anche per il mondo del calcio. Malagò ha ricordato cosa stia vivendo il mondo del calcio, in questo momento la Serie A sta subendo rinvii e slittamenti che mettono in discussione tutta la natura di questo campionato. Siamo stati sorpresi nella tempistica della decisione, la Lega forse non aveva avuto indicazioni dal Governo, è un momento particolare ma ci vuole certezza. Giovedì si è giocato a Milano, in un clima surreale ma si è giocato. Si cercava di dare continuità anche dal punto di vista del campionato, ed è quello che fa la UEFA che ha stabilito che le partite si giocano e il calendario va avanti. Francamente non ricordo di due giornate rinviate di fila: il punto è capire cosa fare adesso. Se l’Inter arriva in finale di Coppa Italia ed Europa League non c’è una data disponibile per il recupero di Inter-Sampdoria. E non pensiamo ad ulteriori rinvii, a quel punto sarebbe irrecuperabile. A volte c’è difficoltà nel prendere una decisione e poi si prende una decisione che è una risultante delle decisioni non prese prima: non è possibile decidere cinque ore prima di una partita che la partita non si gioca. L’Inter deve recuperare due partite, è un metà mese praticamente. Non è poco”.