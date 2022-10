Marani: “Inter, la miglior difesa è diventata la sedicesima difesa del campionato”

"Problema di rendimento, di testa. Questa difesa è la stessa che era la migliore del campionato, come fa a essere diventata la sedicesima del campionato. Squadra che ha cali di concentrazione, ha crolli repentini, tre gol con Lazio e Udinese, nel derby, due con la Roma. Bastoni era l'emergente del calcio italiano con Conte, Skriniar lo inseguivano da tutta Europa e non sono più loro, Acerbi è la copertina di Linus. Handanovic era il più forte dell'Inter qualche anno fa, ora non lo è più. Va chiarita la questione portiere. Manca ovviamente Lukaku, assenza importante. Problemi in difesa e in attacco".