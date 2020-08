Marani: “Conte, sfogo sbagliato e che non costruisce. Se l’Inter lo ha voluto…”

Matteo Marani, giornalista di Skysport, ha parlato dello sfogo di Conte arrivato dopo la vittoria sull’Atalanta e il secondo posto raggiunto in classifica, a meno uno dalla Juventus. Le parole del giornalista sono state queste: «Antonio Conte ha fatto gli stessi punti di Mourinho nell’anno del Triplete e questo va ricordato. Da allora l’Inter non c’era più arrivata. La Juve è stata nettamente avanti, ma poteva fare di più, c’erano le condizioni per fare meglio. Ma ha avuto un momento in cui non è riuscito a fare la differenza come ha fatto durante il resto della stagione. Mi riferisco alle gare tra Lazio e Juve e ai troppi pareggi interni, dieci. Lì ha perso lo scudetto. Da un punto di vista tattico e tecnico ha fatto la differenza come ha fatto sempre al primo anno».

«Lo sfogo di ieri però è sbagliato. Non credo sia un modo utile per costruire, rischia di distruggere e non di costruire. L’Inter ha fatto un grande investimento su di lui, gli ha chiesto di fare la differenza e di vincere. Se Conte avesse tutti i migliori giocatori non ci sarebbe stato bisogno di lui, è stato preso per supplire a queste mancanze. È un allenatore che fa sempre la differenza e ha fatto fare un grande balzo all’Inter, aveva la possibilità di vincere, non so se sarà così l’anno prossimo. Se la Juve concederà questo spazio. Sulla comunicazione credo si richiami molto a Mourinho ma deve stare attento, Mou non ha mai dato addosso alla società. Non ha mai detto una parola contro i dirigenti dell’Inter. Siccome è una cosa costante nella carriera di Conte, da Siena, Juve e Chelsea. Una società che investe e ti fa un mercato da 150 mln è ingeneroso dire certe cose sui dirigenti. Se deve essere così non si sta insieme. Sono dichiarazioni al limite», ha concluso.

(Fonte: SS24)