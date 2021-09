Marani: “Inter può passare, ma occasione sprecata. Non può non pesare l’assenza di Lukaku”

Intervenuto a Sky Sport, Matteo Marani ha commentato la partita dell'Inter di Champions League di ieri sera a Kiev contro lo Shakhtar

"L'Inter non ha colto la sua occasione. Penso che i nerazzurri producano gioco e questo è incoraggiante, ma davanti qualcosa ha perso. Inutile sottolineare l'importanza di Lukaku. Non puoi pensare che tutte le partite non peserà mai l'assenza del belga. Detto questo, è tutto aperto. Secondo me l'Inter ha assolutamente la possibilità di passare, ma quando hai certe occasioni devi cercare di portare la partita a casa".