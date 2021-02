Marani: “Inter, situazione Suning estrema. Se non hai 2mln per prendere Dzeko…”

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Matteo Marani ha parlato del momento difficile di Alexis Sanchez, per poi fare una panoramica sulla situazione societaria dell’Inter. Ecco le sue parole:

SANCHEZ – “Il bilancio di Sanchez non può essere positivo. Secondo me l’allenatore non dovrebbe mai fare i nomi dei giocatori quando sbagliano, può creare problemi. Certo è che da Sanchez, Vidal e Kolarov l’Inter non ha ricevuto quanto si aspettava. Il mercato ha deluso. Lautaro e Lukaku è la migliore coppia per distacco del campionato. Sanchez ha fatto le cose più belle quest’anno quando si è trovato a fare il trequartista dietro le punte. Ha funzionato più quando entrato a gara in corso, meno quando è partito da titolare”.

SUNING – “Quella di Suning è un’uscita lampo. Può darsi che ad agosto Conte sapesse già qualcosa. Questa vicenda non può non incidere e può essere il più grande ostacolo per l’Inter nella corsa allo scudetto. Non hai certezze. Prima vedi nella società il punto di forza, ora tutto si è fermato. C’è addirittura il problema per il pagamento degli stipendi. Quello che può fare Conte è compattare il gruppo e per riuscire insieme, contro tutto. Il fatto che l’Inter non avesse due milioni per Dzeko, operazione che in altri tempi si sarebbe chiusa in un minuto, ci dà l’idea della situazione estrema. E questo incide tantissimo.

(Fonte: Sky Sport)