Marani: “Lukaku e Conte? Messaggio allo spogliatoio. C’è qualche big scontento: bisogna capire…”

Ospite negli studi di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani ha provato a spiegare il problema dell’Inter, nonostante la vittoria per 4-2 in rimonta contro il Torino:

“Condivido dall’inizio alla fine le parole di ieri di Antonio Conte. Ci vuole voglia e ferocia. Bisogna ritrovare l’Inter che si è persa. È una questione di mentalità? Non lo so, ma con le dichiarazioni di ieri Lukaku e Conte hanno mandato un messaggio a tutto lo spogliatoio. Non so se c’è qualche giocatore scontento nell’Inter, ma penso di sì perché c’è qualche grande nome che gioca poco. Bisogna capire quanto incidono quei nomi lì nella gestione dello spogliatoio. L’intervento di Lukaku ha parlato da giocatore leader dello spogliatoio: lui è leader“.