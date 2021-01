Marani: “Inter, evidente che ci sia una trattativa di cessione. Suning ambiziosa ma…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Matteo Marani, noto giornalista, ha parlato così in vista del big match di domani sera tra Inter e Juventus: “L’Inter deve vincere per dimostrare che può vincere il campionato. Al di là del punto in due partite, io non so quanto possa pesare la vicenda societaria. Da una parte c’è un club che sta per arrivare al centenario di proprietà, dall’altra il quarto cambiamento in cinque anni: questo per me ha riflessi, è uno snodo. Mi pare evidente che ci sia una trattativa di cessione: il riflesso non puoi prevederlo, ma l’ambizione di Suning è stata un elemento di crescita dell’Inter. Ha fatto un grande mercato, ha preso l’allenatore più vincente degli ultimi anni, ha investito in strutture, dirigenti e giocatori: ha sempre dato messaggi di forza. Rispetto al quadro precedente bisogna vedere come l’ambiente Inter risponderà”.