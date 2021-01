Marani: “Inter, con la Juve gara a senso unico: serve continuità. Sia come Conte: feroce e…”

Il giornalista Matteo Marani ha parlato negli studi di Sky Sport dell’Inter di Conte, a pochi minuti dalla sfida contro l’Udinese alla Dacia Arena. La squadra nerazzurra deve dare continuità dopo il successo con la Juve per 2-0: “L’Inter si aspettava una risposta in chiave scudetto dalla partita con la Juve: sì, è in corsa, ma ora deve dare continuità. La squadra nerazzurra deve essere umile, concentrata, e feroce come il suo allenatore. Con la Juve è stata una partita a senso unico: l’Inter ha dominato. Aggiungiamo il fattore che hanno segnato due centrocampisti e non i soliti Lukaku e Lautaro. L’Inter deve avere continuità ma già la partita di oggi contro l’Udinese non sarà semplice.

Sulla classifica: “L’Inter ce l’aspettavamo lì, ma ci aspettavamo anche la Juventus. Il Milan sta facendo qualcosa di straordinario. Le due squadre hanno dato dignità al derby di Milano, che mancava da tanto”.