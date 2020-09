Marani: “Vidal è il centrocampista che mancava all’Inter. Ecco chi mi ricorda Kolarov”

Presente negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha commentato le possibili mosse di mercato dell’Inter. Questo il commento del giornalista: “Kolarov e Vidal sarebbe un’aggiunta davvero notevole. Kolarov mi ricorda quando arrivò Mihajlovic, calciatore per far crescere in quel momento l’Inter, un giocatore di grandissima esperienza che porta punizioni e la sua esperienza appunto. Vidal è un giocatore da cui non prescindere Conte e lo capisco, ma anche Vidal non può prescindere da Conte. È il classico centrocampista che mancava all’Inter, quello che va dentro e segna. Se l’Inter riesce ad arrivare anche a Kanté, mi sembra che il patto Bellini stia incominciando a far vedere i propri effetti. Non è finita perché da qui al 5 ottobre l’Inter può fare anche qualcos’altro“.

(Sky Sport)