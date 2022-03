Marani: “Vincere a Liverpool sarebbe storico, serve atteggiamento prudente dell’Inter”

Il giornalista, intervenuto a Sky Sport, ha parlato della sfida di ritorno degli ottavi di Champions di domani tra Liverpool e Inter

Bisogna capire quale Inter vedremo, dovrà avere un atteggiamento prudente e provare a sfruttare le occasione. È la più forte del nostro campionato, ma quando affrontiamo certe squadre per noi italiane diventa molto complicato. Sarebbe un risultato storico per l'Inter. Ha recuperato i suoi giocatori: Lautaro, Barella che era in riserva. Non è il miglior periodo dell'Inter, ma ci sono degli elementi. Inzaghi ha dimostrato in Europa di fare cose discrete, serve molta speranza.