Marani: “Inter, non c’è una terza via. C’è un vuoto nella formazione”

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Matteo Marani ha parlato del momento dell'Inter di Conte dopo l'uscita dalla Coppa Italia

"Inter vince o sarà fallimento? Non c'è una terza via per l'Inter. Se l'Inter concorre fino in fondo per vincere il campionato ha fatto la sua missione, altrimenti no. L'Inter sta cercando equilibrio, nelle ultime 4 partite non ha subito gol. Vidal sotto le aspettative, Eriksen non mi ha convinto, Gagliardini prezioso e importante, ma non è Milinkovic-Savic, la mezzala sinistra ha un vuoto. Settimana difficilissima, partita con la Lazio piena zeppa di insidie. La Lazio è tornata a essere la Lazio, partita che può avere riflesso sul derby".