Marca – Champions, è il City la squadra da battere. L’Inter ha dimostrato di…

Torna la Champions League. Da oggi parte la caccia alla coppa più ambita a livello di club. Sarà l'ultima edizione prima del cambio di formato che avverrà dalla stagione 2024/25. Come sottolinea Marca, nessuno è, per ora, ai livelli del Manchester City. "La squadra di Pep Guardiola è ancora una volta la candidata numero uno a sollevare il trofeo continentale. Mantengono (quasi) intatto il loro progetto e continuano ad aggiungere pezzi che si inseriscono nel sistema".

"Ci sono molti contendenti che aspirano a vincere la Coppa dei Campioni. Ma la verità è che tutti hanno dei dubbi. Il Bayern , per esempio. L'acquisto di Harry Kane stimola e sembra essere il tassello che mancava ai bavaresi... ma in Tuchel c'è qualcosa che non va. Non è partito bene neanche il PSG di Luis Enrique. Il gioco dei parigini dipende (per ora) troppo da Mbappé e il livello difensivo è lontano da quello di un candidato alla vittoria del torneo".