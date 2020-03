Marca chiede: “Haaland, Mbappé, Lautaro o Werner per il Real Madrid?”. I tifosi non hanno dubbi

Si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile addio dall’Inter per Lautaro Martinez la prossima estate. Il centravanti argentino è letteralmente esploso in questa stagione con la maglia nerazzurra e ha indotto i principali top club europei a mettere gli occhi su di lui. In cima alla lista c’è il Barcellona, pronto ad acquistarlo proponendo un maxi scambio al club milanese. Ma anche Manchester City e Real Madrid restano vigili su di lui. Marca, noto quotidiano spagnolo, ha proposto un interessante sondaggio ai tifosi Blancos: chi, secondo loro, dovrebbe essere il prossimo 9 di Zinedine Zidane tra Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland, il Toro e Timo Werner. E la risposta dei supporter delle Merengues non lascia dubbi.