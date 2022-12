Marca – Cristiano Ronaldo giocherà per Al-Nassr dal 1 gennaio: cifre astronomiche

Cristiano Ronaldo giocherà per Al-Nassr dal 1 gennaio. Il contratto che legherà il calciatore portoghese alla squadra saudita avrà durata di due stagioni e mezzo, come annuncia Marca. L'attaccante ha concluso il suo rapporto con il Manchester United due giorni prima di iniziare la sua partecipazione ai Mondiali in Qatar, potendo negoziare con qualsiasi squadra, con Al-Nassr quella che ha mostrato più interesse fin dall'inizio.