Marchegiani: “Non vedo una squadra che possa portare via lo scudetto all’Inter”

Intervenuto al Club di Sky Sport dopo Bologna-Inter, Luca Marchegiani ha analizzato così quanto accaduto al Dall'Ara

"Non è solo il vantaggio che pesa, ma anche la continuità che le altre non hanno. Non vedo una squadra che possa portare via lo scudetto all'Inter. Il punto di forza? Ne ha tanti. In questo momento, la fase difensiva. Anche contro il Bologna si è avuta la sensazione che difendano consci della loro forza. Secondo me questa sicurezza te la dà anche la consapevolezza che davanti ci sono giocatori che prima o poi il gol te lo fanno. L'Inter ha trovato un equilibrio invidiabile. Non se l'ambizione sia quella di migliorare il gioco, se questo significa cambiare certe dinamiche".