Marchegiani: “Con Fiorentina e Salernitana Inzaghi ha poche colpe. Gol Candreva? Onana…”

Luca Marchegiani, ex portiere, ha parlato così del momento di forma dell'Inter ai microfoni di Sky Sport: "Lo ripeto sempre: in questa fase della stagione, l'Inter ha un approccio diverso tra campionato e Coppe. Non riuscirà a qualificarsi per il quarto posto? Non lo so, la situazione è molto fluida. Nelle ultime due partite, non si può imputare molto ad Inzaghi. La prestazione è stata fatta, è mancato il cinismo"