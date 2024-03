Intervenuto a Sky Calcio Club, Luca Marchegiani, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter di Simone Inzaghi confrontandola con la Juventus 2013/14 e col Napoli dell'anno scorso: "Sono tre squadre meravigliose, preferirne una sminuisce le altre. Secondo me la differenza la deve fare chi costruisce un ciclo vincente: la Juve l'ha fatto, il Napoli no e l'Inter non lo so ma credo di sì".