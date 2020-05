Marchegiani e il paragone tra Haaland ed un ex attaccante dell’Inter: “Per me è identico”

Intervenuto a Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha parlato così di Haaland, attaccante del Borussia Dortmund:

“Per me è identico a Christian Vieri a inizio carriera. Sembra scoordinato in alcune situazioni però è sempre dove deve essere in area di rigore, ha un fiuto del gol incredibile. Anche tecnicamente non è male”.

RIPRESA SERIE A – “Io darei responsabilità ai giocatori. Ma ci dovranno essere paletti chiari, capisco che le società stanno temporeggiando. La Serie B è molto più complicata, non sanno ancora cosa fare. Non è stato accennato una parvenza di protocollo, le incognite sono tante. Qualche rischio bisogna prenderlo, non siamo sicuri che la stagione si possa finire”.