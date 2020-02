Marchegiani: “Handanovic-Donnarumma? Prendo Gigio. Eriksen lo vedo mezzala”

In questo senso, il mercato è servito?

«Sì. Eriksen porta talento ed esperienza. Nessuno all’Inter ha il suo curriculum, ha una dimensione internazionale che consentirà ai compagni di crescere a loro volta. Il danese è il giocatore che voleva Conte per aumentare lo spessore della squadra».

In quale posizione lo vede?

«Mezzala. Potrebbe avere qualche problema a integrarsi immediatamente nel 3-5-2 di Conte, disegnato su movimenti precisi, codificati, appunto».

Non è ipotizzabile un suo impiego da trequartista, variando quindi lo schema base?

«Ripeto, immagino Eriksen mezzala, per aumentare la cifra tecnica del centrocampo. Al fianco, e non al posto, di Brozovic, che non toccherei nel suo ruolo di regista».

Sulle fasce sono arrivati Young e Moses.

«In quella zona di campo l’Inter non mi convinceva: Asamoah non c’è mai stato, Biraghi aveva iniziato maluccio. Nel gioco di Conte gli esterni sono fondamentali, ed è fondamentale, anche, che l’allenatore abbia possibilità di cambiare interpreti a partita in corso. Con Young, che è più di un ricambio, e Moses, ora questa possibilità ce l’ha».

Quanto perde l’Inter senza Lautaro nel derby?

«Tanto. Martinez è il vero trascinatore della squadra. È quello che garantisce imprevedibilità alle azioni, ha una cattiveria agonistica e realizzativa indispensabili. Lukaku resta fondamentale, ma Lautaro è più fantasioso. Bisogna vedere se Sanchez è finalmente a posto fisicamente, tanto da poterlo sostituire».