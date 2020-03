Marchegiani: “Annullare il campionato sarebbe ingiustizia sportiva. E tagliare gli stipendi…”

Ospite di Deejay Football Club in onda su Radio Deejay, l’ex portiere della Lazio ed attuale opinionista Sky Luca Marchegiani ha parlato così in merito alla possibile ripresa del campionato:

“Io sarei per la ripartenza, ero convinto si potesse fare ma in questo momento mi sta venendo qualche dubbio. Ci sono lutti enormi che vanno onorati, è un momento di riflessione e di buon senso, aspettando gli eventi. Chi ha speso gran parte della stagione in maniera importante, avrebbe subito, sportivamente parlando, un’ingiustizia. Ora il calcio si è allineato al Paese: non sento più dichiarazioni fuori dal coro”.

TAGLIO STIPENDI – “E’ una strada inevitabile, è chiaro che rinunciare ai soldi non fa piacere a nessuno ma ci sono categorie che usciranno distrutte da questa situazione, ci vuole un senso di responsabilità di tutti. I calciatori di Juventus, Milan e Inter possono anche rinunciare a due anni di stipendi, altri però dipendono dallo stipendio mensile. Un pensiero di questo tipo andrà fatto”.