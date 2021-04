Inter, Marchegiani: “Autogol? Handanovic non ha colpe. Eriksen aiutato da…”

Le parole dell'ex portiere: "L'Inter mi è sembrata efficacissima nel primo tempo, quando ripartiva l'ha sempre fatto con grande pericolosità"

L'autogol? C'è un errore di Skriniar che libera male e colpisce Brozovic. E' un contatto involontario, non ho capito bene se è la punta di De Vrij oppure il semplice contatto a far sì che Handanovic sbagli. Non c'è responsabilità di Samir, la presa l'ha fatta bene: il contatto con De Vrij lo fa girare col corpo. Eriksen? Per uno così è più facile difendere con gli avversari davanti rispetto al dover rincorrere: l'arretramento dell'Inter ha aiutato Eriksen".