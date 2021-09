Marchegiani: “Lukaku più forte di Dzeko, ma Dzeko più completo. Barella incredibile”

Intervenuto al Club di Sky Sport, Luca Marchegiani ha commentato la grandissima vittoria dell'Inter di Simone Inzaghi contro il Bologna

"Lukaku è più forte di Dzeko in assoluto, ma Dzeko è più giocatore, nel senso che è più completo. L'Inter lo sfrutterà benissimo e può giocar bene anche con Correa. Sa fare bene sia in manovra sia in area di rigore. L'Inter ha cambi importanti: col Bologna ha fatto riposare Calhanoglu, Perisic. Barella per me è un giocatore incredibile. La Lazio di Inzaghi copriva il campo in fase offensiva meglio di tutti. Champions? L'Inter deve passare il turno".