Marchegiani: “Champions, Bayern favorito? Penso anche all’Inter che…”

L'ex portiere, ospite a Sky Calcio Club, ha parlato del momento dell'Inter e della vittoria in casa della Roma

"Bayern favorito per la Champions? Insieme alle inglesi e, perché no, un’italiana. Quest’anno sono più fiducioso di altre volte. Se ho una italiana in testa? Sì, penso all’Inter. È quella che sta crescendo di più per questo tipo di partite, uno scontro diretto contro una squadra forte”