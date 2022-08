Marchegiani: “L’Inter non ha perso per Gagliardini su Milinkovic. La difesa…”

Luca Marchegiani, dagli studi di Sky Sport, è tornato ad analizzare i principali temi di Lazio-Inter: "Fare la mossa finalizzata all'avversario e alla specificità della partita è un po' una prerogativa degli allenatori italiani. Inzaghi conosce benissimo, e questo forse un po' lo ha condizionato, con un'altra squadra non avrebbe avuto questo eccesso. Detto questo l'Inter non ha perso la partita per la mossa di mettere Gagliardini su Milinkovic: l'ha persa perchè in questo momento ha una difesa che soffre quando deve giocare negli spazi. Se gli avversari recuperano palla, in questo caso una squadra veloce e tecnica come la Lazio, va in difficoltà. Sul primo gol errore di Bastoni, troppo lento nell'accorgersi di dov'è il pericolo, e di Dimarco che doveva prendere prima posizione".

"I problemi non sono stati solo in difesa. L'Inter ha attaccato male, aveva tanto spazio sugli esterni, Lukaku e Lautaro non hanno mai trovato il movimento giusto dentro l'area di rigore. Lukaku? Conte non lo toglieva mai, ma non aveva Dzeko in panchina: è difficile la gestione di un giocatore come Dzeko se tu non lo metti dentro quando il suo alter ego sta facendo male, è un cambio che puoi fare spesso".