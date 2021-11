Marchegiani: “L’Inter se gioca a ritmi alti domina. Il problema è che chi entra…”

Intervenuto come di consueto a Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha analizzato così quanto accaduto a San Siro tra Inter e Napoli

"L'Inter ha giocato bene quando ha imposto il suo ritmo alla partita. Se gioca a ritmi alti, domina. Il problema non è tanto nei cambi di Inzaghi, è che chi entra non deve abbassare il ritmo, e contro il Napoli è successo. Nel secondo tempo alcuni giocatori del Napoli sono cresciuti, anche perché non avevano più di fronte una squadra a giocare a ritmi alti. La sconfitta di Milan e Napoli non ci deve far cambiare giudizi, ma ha dimostrato che anche le prime due possono perdere. Il cammino di quelle due ha tolto qualcosa al percorso comunque ottimo dell'Inter".