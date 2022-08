Marchegiani: “Inter crescerà, non ho dubbi. Ora ha un’arma in più”

Luca Marchegiani, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato dell'Inter dopo la vittoria di Lecce. Queste le sue considerazioni: "Non ho dubbi sul fatto che crescerà. L'Inter ha perso il campionato l'anno scorso quando non ha avuto Brozovic, ora ha alternative importanti a centrocampo come Mkhitaryan e Asllani. Lukaku? E' sempre lui, anche se non ha giocato benissimo. Devo dire che ho visto troppa gente che sbraccia in campo e in questo momento della stagione può voler dire che la squadra non ha ancora memorizzato alcuni codici".