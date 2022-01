Marchegiani: “Inter la più completa. Con l’Atalanta occasione persa perché…”

Le parole dell'ex calciatore a Sky Calcio Club: "L'Inter è la più completa, anche perché può fare qualsiasi tipo di partita"

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Luca Marchegiani, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così dopo il pareggio dei nerazzurri contro l'Atalanta: "E' stata un'occasione persa, Gasperini ha cambiato modulo stasera. Partita solida dell'Atalanta, grande applicazione e generosità: però anche con i cambi l'Inter poteva incidere di più, Gasperini non li aveva. L'Inter è la più completa, anche perché può fare qualsiasi tipo di partita: fisica come questa sera contro una squadra che ti pressa, quando c'è da giocare tecnicamente lo sa fare. Non so se me lo sarei aspettato ad inizio campionato. Ora dico sì vedendo come hanno sostituito due giocatori che mi sembravano indispensabili".