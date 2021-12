Marchegiani: “Inter, Inzaghi ha una qualità straordinaria. Quanti giocatori…”

L'ex portiere commenta la travolgente vittoria della squadra di Inzaghi contro il Cagliari

Nel corso di Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha commentato il poker rifilato dall'Inter al Cagliari. L'ex portiere tesse le lodi di Simone Inzaghi : "Stanno bene mentalmente, fisicamente, non è la prima partita che vince bene in questa stagione".

"L'Inter non fa cose trascendentali, forse c'è più ricerca di precisione e movimenti rispetto a quelli dell'anno scorso. Inzaghi ha una qualità che secondo me è straordinaria, quella di mettere i giocatori nelle condizioni di esprimersi al meglio. Quanti giocatori della Lazio di Inzaghi quest'anno non riescono a esprimersi allo stesso livello? Secondo me tanti".