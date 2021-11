Marchegiani: “Inzaghi sta facendo bene, ma sull’Inter ho questa perplessità”

Il commento dell'ex calciatore: "Il derby? Il Milan ha cominciato fortissimo, l'Inter poi l'ha messo in difficoltà sul campo"

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Luca Marchegiani, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter dopo il pareggio nel derby: "Lautaro in difficoltà? Non vorrei che quello che chiedeva Conte, ovvero una posizione più centrale e più vicino alla punta lo facilitasse e lui si sia abituato ad interpretare il ruolo in quel modo. Inzaghi chiede più movimento e più lettura, questa può essere una giustificazione per qualche difficoltà che ha quest'anno. Il Milan ha cominciato fortissimo, l'Inter poi l'ha messo in difficoltà sul campo. La perplessità che avevo e che non mi è stata tolta è sull'Inter: su quattro scontri diretti non ne ha vinto uno. Inzaghi sta lavorando bene, è presto: però la differenza in questo momento è quello, il Milan gioca per vincere gli scontri diretti, cosa che l'anno scorso non faceva".