Marchegiani: “Lautaro-Barcellona? L’Inter deve pensarci bene per un motivo. Su Icardi-Juve…”

Nel corso di Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla ripresa del campionato e sul mercato dell’Inter: “Sono curioso di capire quale sarà il protocollo per le partite – che saranno senza tifosi – per quanto riguarda i calciatori e gli addetti ai lavori”.

Sul futuro di Marco Icardi: “Sulla carta non è il giocatore migliore per sostituire Higuain, ma uno punterei su di lui. Gli attaccanti delle grandi squadre devono essere grandi finalizzatori e lui lo è. Icardi potrebbe fare un passo verso Sarri nel giocare con la squadra e Sarri verso Icardi”.

Marchegiani ha parlato anche di Lautaro Martinez e il corteggiamento del Barcellona: “È migliorato tanto. Lui e Lukaku combinano spesso ed è questo il loro segreto. Il ‘Toro’ è un giocatore in grandissima crescita, che sta dimostrando di essere completo. Credo che abbia tutte le caratteristiche per fare bene anche al Barcellona. Se fossi l’Inter, ci penserei bene perché è il giocatore in rosa su cui si può fare maggiore affidamento“.