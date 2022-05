Marchegiani: “Lautaro è il più forte degli attaccanti dell’Inter. Deve…”

Nel corso di Sky Calcio Club, l'ex portiere ha commentato la vittoria dell'Inter e ha parlato della stagione dell'argentino

Nel corso di Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha commentato la vittoria del Milan contro il Verona. L'ex portiere ha parlato anche del momento straordinario che sta attraversando Lautaro : "Doppio passo avanti del Milan perché anche il calendario, che fino a oggi era più favorevole per l'Inter, adesso è diventato più favorevole per il Milan".

"Vittoria di un peso straordinario. Lautaro? È il più forte degli attaccanti dell'Inter, anche in prospettiva. Non ha fatto una stagione di grandissima continuità e questo è un aspetto su cui deve migliorare. Però come caratteristiche può fare la prima o la seconda punta".