Marchegiani: “Lukaku? Mi sto sforzando di vedere dei miglioramenti, ma non riesco a vederli”

Vittoria dell'Inter ieri sera a San Siro contro l'Udinese per 3-1. I nerazzurri incontreranno mercoledì il Porto in Champions League, ne ha parlato l'ex portiere Luca Marchegiani ai microfoni di Sky Sport:

"Dzeko-Lukaku la coppia che si abbina meno bene, mentre Lautaro gioca bene con tutti. Mi sto sforzando di vedere dei miglioramenti di Lukaku, ma non riesco a vederli. Non dico che non stia migliorando, ma ho negli occhi il vecchio Lukaku. Col Porto saranno due partite diverse, in casa loro giocano a un ritmo altissimo".