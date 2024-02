Intervenuto durante Sky Calcio Club, Luca Marchegiani, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter dopo la vittoria a Lecce: "Lautaro ha conoscenza delle caratteristiche del compagno: mentre Frattesi porta la palla si allarga anche per dargli più spazio per trovare la traiettoria. Nell'Inter ognuno fa le cose in funzione di quello che pensa l'altro: in tante azioni questa cosa si vede".