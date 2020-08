Marchegiani: “Occasione grandissima per l’Inter per nobilitare la stagione. Su Messi…”

Intervenuto a Sky Sport, l’ex portiere Luca Marchegiani ha parlato della finale di domani sera tra Inter e Siviglia:

“Occasione grandissima per l’Inter per nobilitare la stagione. Darebbe giustizia a un processo di crescita e sarebbe un bel viatico per inseguire l’anno prossima qualcosa di diverso. Non bisogna arrivare troppo carichi per non sbagliare l’approccio, un episodio può indirizzare la partita. L’Inter è meglio strutturata nei singoli, ma il Siviglia gioca bene e mette in evidenza i passaggi a vuoto dell’avversario. È una grande occasione, una partita da giocare al massimo. Messi? La sensazione è che se c’è un momento in cui può lasciare il Barcellona è questo, serve un rinnovamento. Non credo ci sia una società italiana che possa sostenere questa operazione. Importantissimo avere Lautaro in buone condizioni”.