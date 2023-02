Marchegiani: “Champions, il Porto arriva sempre lontano. Inter è superiore, però… “

Intervistato da Il Giornale, Luca Marchegiani parla delle italiane impegnate in Champions. Inoltre l'ex portiere dice la sua sulla corsa scudetto. "Allora è chiaro che sulla carta il Tottenham ha un altro spessore rispetto a Eintracht Francoforte e Porto, in realtà anche queste due squadre, per motivi diversi, sono insidiose. Il Porto arriva sempre lontano, è abituato a queste partite, ha qualità, un allenatore bravo. Poi l'Inter è superiore però deve fare la prestazione per vincerla se gioca sotto ritmo non la porta a casa a mio parere. L'Eintracht, invece, è un punto interrogativo perché ha vinto l'Europa League, ha qualità e ha un attaccante fortissimo come Kolo Muani. Sarà fondamentale l'approccio mentale soprattutto nella partita d'andata in Germania. Comunque in linea di massima vedo Inter e Napoli favorite".